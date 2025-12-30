Morte Davide Tizzano. Il cordoglio del Napoli

30/12/2025 | 14:00:21

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Davide Tizzano, campione olimpico di pallanuoto e grande tifoso del Napoli.

Il club campione d’Italia ha pubblicato un messaggio di cordoglio a firma del presidente Aurelio De Laurentiis: “SSC Napoli si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio, Tizzano ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d’oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.