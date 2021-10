Morte Daniel Leone, il cordoglio della Lega Pro: “Momento di dolore e sgomento”

Tramite i propri canali ufficiali, la Lega Pro ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Daniel Leone, ex giocatore di Reggina e Catanzaro tra le altre. Ecco la nota:

“La Lega Pro esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Daniel Leone. Già portiere nelle giovanili della Reggina, poi in prima squadra al Pontedera, alla Torres, al Latina e infine al Catanzaro. L’intera Lega Pro, in questo momento di dolore e sgomento, si stringe accanto alla famiglia di Daniel e ai suoi cari”.

Foto: Instagram Leone