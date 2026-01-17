Morte Commisso, Pioli: “Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più“

17/01/2026 | 12:59:36

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina a inizio stagione e poi esonerato ha salutato così Commisso: “Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più. Riposa in pace”.

FIGC: In memoria di Rocco Commisso verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi).

“Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia”.

L’Udinese e la famiglia Pozzo: “Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti, un uomo appassionato e con grandi visioni. Da parte del club le condoglianze alla moglie Catherine e ai figli Giuseppe e Marisa”.

Il ricordo del Milan: “Tutto l’AC Milan si stringe con dolore e con cordoglio alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, uomo di valori, di impresa e di sport. Vicinanza e condoglianze a tutti i suoi cari”.

Il cordoglio dell’Atalanta: “Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca, unitamente a tutta l’Atalanta esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Il Club si stringe con commozione e partecipazione attorno alla famiglia e alla Fiorentina”.

Vincenzo Italiano ha voluto ricordare Rocco Commisso con queste parole: “Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina”

Anche il Real Madrid ricorda Rocco Commisso. “Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono profondo rammarico per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo più sentito cordoglio alla sua famiglia, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Rocco Commisso è scomparso all’età di 76 anni. Che riposi in pace”.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, hanno ricordato Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa.

Di seguito le parole di Lotito all’interno del comunicato della Lazio:

“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze”.

Queste invece le parole di Marotta ai microfoni di Radio Firenzeviola:

“Innanzitutto faccio le mie condoglianze alla famiglia, alla società e alla tifoseria viola. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate che ha profuso energie finanziarie ed economiche nel calcio, persona genuina e trasparente e che ha fatto della passione il suo cavallo di battaglia. E va sottolineato l’amore per le origini italiane. Perdiamo una persona di valore, di grande stimolo e combattività ed ho un ricordo solo positivo”.

Foto: X Fiorentina