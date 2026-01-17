Morte Commisso: il cordoglio del mondo del calcio

17/01/2026 | 10:57:36

Anche il Real Madrid ricorda Rocco Commisso. “Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono profondo rammarico per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo più sentito cordoglio alla sua famiglia, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari. Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. Rocco Commisso è scomparso all’età di 76 anni. Che riposi in pace”.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, hanno ricordato Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa.

Di seguito le parole di Lotito all’interno del comunicato della Lazio:

“I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze”.

Queste invece le parole di Marotta ai microfoni di Radio Firenzeviola:

“Innanzitutto faccio le mie condoglianze alla famiglia, alla società e alla tifoseria viola. Con Commisso perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate che ha profuso energie finanziarie ed economiche nel calcio, persona genuina e trasparente e che ha fatto della passione il suo cavallo di battaglia. E va sottolineato l’amore per le origini italiane. Perdiamo una persona di valore, di grande stimolo e combattività ed ho un ricordo solo positivo”.

Foto: X Inter