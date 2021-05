Morte Burgnich, il cordoglio delle tante società in cui ha militato

Non solo Inter e Nazionale, Tarcisio Burgnich ha militato in tanti altri club e allenato in diversi.

Questi i messaggi di cordoglio che si leggono sui social, da Napoli, Torino, Bologna, Palermo, e altre.

Il Napoli scrive: “La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich. ‘La Roccia’ fu indimenticato protagonista con la maglia azzurra negli anni ‘70”.

La Fiorentina così scrive: “La Fiorentina, Proprietà, Dirigenza e Società esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, leggenda della Nazionale italiana e della grande Inter. Campione d’Europa nel 1968 e protagonista della ‘Partita del Secolo’ tra Italia e Germania nel 1970”.

Il Torino si unisce al cordoglio: “Il Presidente Cairo e il Torino FC esprimono il proprio cordoglio e si stringono intorno alla famiglia Burgnich per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, grande difensore e indimenticato protagonista in Nazionale con la vittoria nell’Europeo del ’68 e finalista nel mondiale del 1970″.

Il Genoa scrive: “Addio a Tarcisio Burgnich, la “Roccia” che allenò il Grifone”.

Il Bologna infine scrive sul proprio sito ufficiale una lettera di cordoglio per il suo ex allenatore.

La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich. ‘La Roccia’ fu indimenticato protagonista con la maglia azzurra negli anni ‘70. pic.twitter.com/vtFSN9IZbA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2021

La Fiorentina, Proprietà, Dirigenza e Società esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, leggenda della Nazionale italiana e della grande Inter.

Campione d’Europa nel 1968 e protagonista della ‘Partita del Secolo’ tra Italia e Germania nel 1970. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 26, 2021

Il Presidente Cairo e il Torino FC esprimono il proprio cordoglio e si stringono intorno alla famiglia Burgnich per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, grande difensore e indimenticato protagonista in Nazionale con la vittoria nell’Europeo del ’68 e finalista nel mondiale del 1970 pic.twitter.com/zTeQqICmKz — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 26, 2021

💫 Addio a Tarcisio #Burgnich, la “Roccia” che allenò il Grifone pic.twitter.com/iY3cRoI6wv — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 26, 2021

Il cordoglio del Bologna per la scomparsa di Tarcisio Burgnich https://t.co/560TowSNS8 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 26, 2021

Foto: Wikipedia