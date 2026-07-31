Morte Baresi, Scaroni: “Il suo esempio e i suoi valori resteranno parte per sempre dell’identità del Milan”

31/07/2026 | 15:11:39

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha onorato la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni con un messaggio: “Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

Foto: Sito Milan