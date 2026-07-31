Morte Baresi, il ricordo della Juventus: “Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo”

31/07/2026 | 10:20:09

Anche la Juventus, altra rivale del Milan, ricorda la figura leggendaria di Franco Baresi.

La nota: “Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e ad AC Milan in questo momento di profondo dolore”.

Foto: sito FIGC