Morte Baresi, George Weah: “La sua guida è stata cruciale. Sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia”

02/08/2026 | 11:00:18

L’ex calciatore del Milan, George Weah, ha espresso il suo dolore con un post su X per la scomparsa di Franco Baresi. Queste le sue parole:

“Sono rattristato dalla notizia della morte del mio ex compagno di squadra del Milan e grande fratello, Franco Baresi, che ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia il 31 luglio. I nostri percorsi si sono incrociati alla fine degli anni ’90 quando sono entrato per la prima volta nel club della Serie A italiana. La sua guida è stata cruciale nell’aiutarmi a ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, che ha contribuito alle nostre varie vittorie di campionati. Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l’intera sua carriera professionistica ventennale nel calcio giocando per l’AC Milan. Questa sfortunata scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la sua famiglia e per l’AC Milan. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Possano trovare conforto nel Signore in questo momento difficile”.

Foto: Instagram George Weah