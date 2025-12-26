Morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato e di Umberto. Aveva 100 anni

26/12/2025 | 12:00:03

Lutto nella famiglia Agnelli. Questa mattina si è spenta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni, di Umberto e di Susanna Agnelli. Maria Sole aveva 100 anni, era nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925 e si era sposata con Ranieri Campello della Spina, con il quale aveva avuto quattro figli Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino, mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato il quinto figlio Eduardo.