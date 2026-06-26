Morta la mamma di Deschamps: la FIFA nega il lutto al braccio alla Francia

26/06/2026 | 20:33:37

La FIFA non permette alcun omaggio ufficiale per ricordare la mamma di Didier Deschamps nella sfida tra Francia e Norvegia. Il commissario tecnico dei Bleus, colpito da un grave lutto familiare nei giorni scorsi, ha lasciato temporaneamente il ritiro della nazionale per fare ritorno in patria dopo la scomparsa della madre. Stasera in panchina ci sarà il vice a guidare i Blues, ma la Francia aveva chiesto di onorare il proprio CT con il lutto al braccio, negato. Una decisione che ha inevitabilmente suscitato discussioni e perplessità, soprattutto considerando il delicato momento personale vissuto dal commissario tecnico francese.

Foto: Instagram Francia