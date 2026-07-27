Morta Ilva, la mamma di Luciano Spalletti. Aveva 93 anni

Giornata di lutto in casa Juventus. Una brutta notizia ha infatti colpito tutto il mondo bianconero, e nello specifico il tecnico bianconero Luciano Spalletti. Nelle scorse ore infatti è venuta a mancare la mamma dell’allenatore toscano, la signora Ilva, che aveva 93 anni e un legame molto speciale con il figlio. Una figura che il tecnico ha sempre raccontato come centrale nell’arco della sua vita. A Luciano Spalletti vanno le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

foto x juventus