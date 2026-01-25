Moro: “Era fondamentale vincere oggi. Segnare sarebbe stata la ciliegina sulla torta”

25/01/2026 | 16:23:11

L’attaccante del Sassuolo, Luca Moro, ha parlato al termine della partita contro la Cremonese ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Era fondamentale vincere oggi, siamo partiti bene, poi la partita è diventata un po’ spigolosa, siamo stati bravi a tenere il campo. Segnare sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma sono comunque contento della mia prestazione e del regalo che mi hanno fatto i compagni. Siamo un gruppo di calciatori forti, mi sento parte integrante del gruppo e lavoro sempre per trovare spazio, sono al primo anno in Serie A ma sono convinto che alla lunga andrà sempre meglio”.

Foto: sito Sassuolo