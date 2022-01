Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, in serata Padova e Sassuolo hanno raggiunto l’accordo per Luca Moro, attualmente a Catania in prestito e capocannoniere in Serie C. Operazione da 3,5 milioni più bonus per portare l’attaccante classe 2001 in neroverde.

FOTO: Twitter Catania