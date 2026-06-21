Moriyasu: “Il sostegno dei tifosi è una spinta enorme per noi”

21/06/2026 | 10:30:28

Festa in casa Giappone dopo la prima vittoria nel Mondiale, che manda la Nazionale nipponica a quota 4 punti e con la possibilità concreta di prolungare il soggiorno nelle Americhe, con il passaggio del turno. Al termine della partita 1000 nella storia della Coppa del Mondo vinta 4-0 contro la Tunisia, ha parlato Moriyasu, una delle figure più apprezzate di tutto il torneo: “Ci siamo preparati bene per quello che volevamo fare e abbiamo giocato in modo aggressivo. Durante la preparazione, lo staff tecnico ci ha spiegato chiaramente cosa dovevamo fare e, grazie a questo, i giocatori sono riusciti a esprimere al massimo il loro potenziale. Molti tifosi giapponesi sono venuti qui a Monterrey, hanno cantato l’inno nazionale con noi e ci hanno incoraggiato a gran voce. Il loro sostegno è stato una spinta enorme per noi”.

Foto: Sito Federazione Giapponese