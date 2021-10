Moriero: “Voglio che la mia nazionale giochi come l’Italia di Mancini. Ottimista per il futuro”

Francesco Moriero, nuovo allenatore delle Maldive, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino per parlare della sua nuova esperienza da commissario tecnico. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Avevo voglia di un’esperienza all’estero. L’offerta è arrivata tramite Nuno Gomes, che è mio amico. Quando è arrivata la chiamata ho accettato volentieri. Avevo voglia di fare un’esperienza all’estero e mi affascina per tanti motivi. Per adesso sarò da solo, poi vediamo. Voglio dare una mentalità offensiva e la mia idea è quella di portare anche qui il gioco dell’Italia di Mancini. Poi ovviamente molto dipenderà anche da giocatori. Sono settimane che studio i video delle partite giocate dalla nazionale durante le qualificazioni per il Mondiale 2022. Sono arrivati terzi nel girone e a causa di una sconfitta con l’India sono stati eliminati. Ma sono ottimista per il futuro”.

Foto: Twitter Presidente Federcalcio Maldive