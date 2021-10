Moriero è arrivato a Malé. Al via la sua avventura da ct delle Maldive

Francesco Moriero è arrivato a Malé, capitale delle Maldive. Al via la sua nuova avventura da commissario tecnico, un esordio assoluto dopo una lunga carriera da allenatore. Una scelta convinta, quella di andare all’estero, proprio per l’impossibilità di sostenere in Italia un progetto che non si limiti a pochi mesi. Moriero oggi visiterà il centro federale e domani incontrerà il presidente per perfezionare i programmi che prevedono impegni già nelle prossime settimane. E Moriero è pronto per la sua nuova esperienza di ct delle Maldive…