Morientes: “Io ct del Messico? Prima vorrei allenare un club, ma non potrei rifiutare”

Fernando Morientes, ex attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Record in merito alla possibilità di diventare ct del Messico: “Non potrei rifiutare, stiamo parlando di una delle Nazionali più grandi e ovviamente sarebbe un obiettivo. Anche se prima vorrei guidare una squadra del campionato per conoscere a fondo il calcio messicano e poi, se tutto va bene, guidare la Nazionale, che sarebbe un orgoglio”.