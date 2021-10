Morientes: “Il dominio del calcio spagnolo non è un caso. Champions? Più importanti le leghe”

Fernando Morientes, ex attaccante spagnolo, è intervenuto al Festival di Trento per parlare del calcio spagnolo e internazionale. Di seguito le sue parole.

Sul livello più alto della Liga

“Le cose si fanno bene, chi era della classe piccola è diventato di media e chi era nella media si sta spostando verso quella alta. Negli anni abbiamo assistito ad un dominio del calcio spagnolo, è il risultato di lavoro e non frutto del caso”.

Champions contro campionati

“La Champions è un bel torneo, mi piace, ma la lega nazionale è la cosa più importante nel corso dell’anno, è ciò che ti rende felice o infelice. Ai calciatori serve solo un buon riposo come prima cosa, per come eravamo preparati noi non avremmo potuto giocare tante partite, ma oggi i calciatori sono molto più professionali”.

