Morientes elogia Gonzalo Garcia: “Ha dimostrato di essere un attaccante più che capace”

16/07/2025 | 16:45:38

Gonzalo Garcia continua a raccogliere consensi grazie alla sua eccezionale performance nel Mondiale per Club con il Real Madrid, dove ha messo a segno 4 gol e un assist in 6 partite. Considerato da molti il “nuovo Raul”, il giovane attaccante di 21 anni ha ricevuto lodi anche da Fernando Morientes in persona. In un’intervista concessa a MARCA, Morientes ha dichiarato: «Ha dimostrato di essere un attaccante più che capace. In una stagione così lunga, un giocatore come lui avrà molte opportunità di giocare. Credo che resterà nella rosa perché si è guadagnato il posto. Sono convinto che giocherà tanto. Certo, Mbappé e Vinicius dovrebbero essere titolari fissi, ma tutto può cambiare: infortuni o cali di forma sono sempre possibili… e lui continuerà a segnare». Sul Mondiale per Club, Morientes ha spiegato: «All’inizio ero un po’ scettico su questi nuovi tornei, come penso molti altri. Ma, essendo un appassionato di calcio, ho iniziato a seguirlo e a coinvolgermi. Il bello è che si vedono squadre che durante l’anno sarebbe difficile seguire. Il torneo è cresciuto molto e ha regalato partite davvero interessanti». Infine, sulle difficoltà legate al prossimo Mondiale per Nazioni, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, Morientes ha sottolineato: «Penso al caldo estremo e ai temporali. Una partita è stata sospesa per quasi due ore e quando un match si interrompe così a lungo, non si riprende più allo stesso modo, sembrano quasi due partite diverse. Il protocollo è buono, ma dovrebbe essere più uniforme. Il caldo colpisce tutti, ma non tutte le squadre sono abituate alle stesse condizioni».

Foto: Instagram Real