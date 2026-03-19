Moreo: “I primi mesi a Pisa non sono stati facili. Vogliamo tentare il miracolo salvezza”

19/03/2026 | 11:07:00

Stefano Moreo si racconta in una intervista ai canali ufficiali del Pisa: “Entrare nella top 10 dei giocatori del Pisa che hanno segnato di più in Serie A mi fa molto piacere. Essendo il mio primo anno in questa categoria non mi sarei mai aspettato di fare così tante reti. Spero di segnare ancora da qui a fine anno e contribuire alla salvezza del Pisa. Fa strano vedere le mie statistiche fra i migliori attaccanti italiani. Io però cerco di non guardarle, voglio solo fare il massimo per mantenere la categoria. Di ruolo faccio l’attaccante, ma negli anni ho saputo adattarmi in vari moduli e riesco a ricoprire più ruoli. Questa mia caratteristiche aiuta me e la squadra. I primi mesi a Pisa non sono stati felicissimi, tutti si aspettavano molto da me. Ci ho messo un po’ troppo ad adattarmi alla piazza e al tipo di gioco. Passati i primi 6 mesi però sono sempre andato in crescendo. Mancano 9 partite e dobbiamo guardarne una alla volta. Pensiamo in primis al Como. Proveremo a fare il miracolo anche se è difficilissimo. Ripartiamo dall’ultima partita che abbiamo fatto, possiamo mettere in difficoltà tutti. Abbiamo tanti scontri diretti in casa, faremo di tutto per ottenere più punti possibili”.

foto x pisa