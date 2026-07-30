Moreno: “Affascinato dal progetto Venezia. La città è unica”

30/07/2026 | 22:58:18

Matias Moreno ha parlato ai canali ufficiali del Venezia dopo l’ufficialità del suo arrivo in Laguna.

Le sue parole: “Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Venezia è una città unica e non vedo l’ora di viverla appieno. Darò il massimo ogni giorno. Sono convinto che possiamo essere una tenace, capace di lottare in ogni partita. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e dare sempre il massimo in campo”.

Foto: X Venezia