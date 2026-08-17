Moreira, gran colpo Milan. I rossoneri fanno saltare il banco. I dettagli

17/08/2026 | 15:22:25

Diego Moreira al Milan è un gran colpo per la corsia mancina. Rispetto alla notizia anticipata da Footballkush delle 14,14 possiamo aggiungere un dettaglio importante: la base dovrebbe essere di 50 milioni più altri 10 di bonus non tutti facilmente raggiungibili. Lo Strasburgo ha accettato, adesso Moreira sta organizzando il viaggio per l’Italia. Negli ultimi giorni di aveva provato la Roma che si era avvicinata ai 40 milioni di valutazione, ma poi si era concentrata sull’esterno offensivo. Il blitz del Milan è stato imperioso, con la regia di Jorge Mendes, e ha fatto saltate il banco. Al punto da regalare ad Amorim una pedina di grande qualità da svolta totale.

Foto: Instagram Moreira