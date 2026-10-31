Moreira: “E’ la notte più bella da quando sono qui. Scudetto? Pensiamo una partita per volta”

31/10/2026 | 23:07:10

Moreira ha parlato a Sky dopo la vittoria nel derby: “Sono molto contento per la partita. Con tutti i compagni abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo sempre rimasti compatti: abbiamo allontanato il pericolo, cosa che ci ha permesso di conquistare i tre punti. Sono molto contento. Dobbiamo rimanere concentrati una partita alla volta, non possiamo pensare adesso allo scudetto. Siamo ancora a inizio stagione, ancora tante partite da giocare e step by step. Vinciamo una partita alla volta, poi vedremo. Per il momento è la notte più bella quando sono al Milan”.

foto x milan