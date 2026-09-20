Moreira: “Devo dare tutto e potrò diventare un titolare. Il gol a San Siro è speciale per la mia famiglia”

20/09/2026 | 23:34:33

Le parole di Moreira a Dazn: “Sono felicissimo di questo gol a San Siro. Significa molto per me e per la mia famiglia. Sono contento di aver segnato il mio primo gol davanti ai nostri tifosi e di aver ottenuto una vittoria con tanto di porta inviolata. Penso che, con la pausa per le nazionali, sia il momento giusto per staccare un po’ la spina e ritrovare nuove energie al rientro. E adesso si va alla sosta. In realtà sono una persona che sa bene cosa vuole dalla vita e dalla carriera, quindi penso sia importante rimanere concentrati. Credo di essere l’esempio principale in questo momento: non parto titolare, ma entro dalla panchina, segno e penso di disputare buone partite. Quello che devo fare è semplicemente aiutare la squadra e dare il massimo. Che io parta dall’inizio o a gara in corso, devo dare tutto, ed è così che posso diventare un titolare fisso”.

Foto: x milan