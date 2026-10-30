Moreira carica i rossoneri: “Se potessi giocare, darei tutto per la mia squadra, come ho sempre fatto. Soprattutto in partite del genere, come il derby”

30/10/2026 | 13:35:43

Diego Moreira si prepara a vivere il derby contro l’Inter con grande entusiasmo. L’esterno portoghese del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN, raccontando le proprie sensazioni in vista della sfida di San Siro e sottolineando l’importanza della partita per tutto l’ambiente rossonero. “Siamo carichi. È uno dei derby più importanti d’Europa. Se potessi giocare, darei tutto per la mia squadra, come ho sempre fatto. Soprattutto in partite del genere, non vedo l’ora”. Moreira ha poi parlato del rapporto con i compagni e dell’atmosfera all’interno dello spogliatoio: “Ho una personalità forte, forse un po’ diversa dagli altri, ma il gruppo mi ha accettato. Hanno capito come sono e mi sto trovando molto bene. Non mi giudicano”. Spazio anche ad Adrien Rabiot, con il quale ha instaurato un buon rapporto dentro e fuori dal campo: “Mi ha accolto a braccia aperte, è stato molto gentile con me. È stata una delle prime persone con cui ho parlato. Siamo spesso gli ultimi a uscire dallo spogliatoio e finiamo per mangiare insieme, parlare di vita e di calcio. Anche in campo abbiamo un buon rapporto, mi piace molto come giocatore”. Intanto, sul talento di Moreira è arrivato anche il giudizio di Mbo Mpenza. L’ex attaccante belga ha proposto un paragone con due connazionali molto conosciuti nel calcio italiano: Eden Hazard e Charles De Ketelaere. “Moreira si colloca a metà strada tra Hazard e De Ketelaere. Non è Hazard, ma non è nemmeno De Ketelaere. Penso che in questo momento stia già raggiungendo un livello superiore rispetto al giocatore dell‘Atalanta”. Moreira ha comunque ricordato quanto sia stato speciale il talento di Hazard: “Di Hazard ce n’è stato soltanto uno e purtroppo non gioca più”. Un riconoscimento importante per Moreira, che secondo l’ex nazionale belga ha tutte le qualità per diventare un protagonista sia con il Milan sia con la nazionale. Infine, il messaggio dell’esterno rossonero sulla mentalità della squadra: “Abbiamo giocatori di qualità, una grande squadra, un grande gruppo e un grande spirito. Dobbiamo mantenere il gruppo unito, restare forti e cercare di vincere le partite. Il calcio è questo e questo è ciò che rappresenta il Milan”.

foto: instagram Moreira