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Moreira: “Amorim ha toccato le corde giuste. Il mio ruolo preferito? Dove vuole l’allenatore”

12/09/2026 | 21:11:48

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Moreira ha parlato a Sky dopo Lazio-Milan: “Amorim? Penso che abbia toccato le corde giuste e ha fatto dei cambi, ha portato freschezza e nuova energia con me, Pulisic e Musah. Abbiamo cercato di aiutare la squadra al meglio. Siamo una squadra, una famiglia, lottiamo l’uno per l’altro. Il mio ruolo preferito? Dove l’allenatore mi fa giocare io cerco di dare il massimo”.
foto x milan