Moratti: “Togliere la fascia a Icardi? Mossa inutile che non porta vantaggi. L’attuale società…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, va un po’ controcorrente e commenta così il caso Mauro Icardi ai microfoni di Sport Mediaset: “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche con Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo serietà e professionalità. Mi sembra una cosa inutile togliere la fascia a Icardi, a metà stagione, senza più la possibilità di vendere il giocatore e con degli obiettivi da raggiungere non so che vantaggi possa portare. L’attuale società? È colpa mia, è colpa sua, è colpa tua ed è stato reso tutto pubblico. È stato messo tutto in piazza e questo non è bello”.

Foto: Inter sito ufficiale