Moratti svela: “Sono stato più felice quando abbiamo eliminato il Barcellona che dopo la finale con il Bayern”

29/10/2026 | 11:19:57

Massimo Moratti torna a raccontare una delle pagine più importanti della storia dell’Inter. L’ex presidente nerazzurro, intervistato da AS, ha ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza alla guida del club, soffermandosi soprattutto sulla Champions League conquistata nel 2010 con José Mourinho in panchina. Un trionfo indimenticabile, preceduto da una semifinale che per Moratti ha avuto un sapore persino più speciale della finale di Madrid. “Mi sono messo più contento al Camp Nou”, ha raccontato l’ex numero uno nerazzurro, riferendosi alla qualificazione ottenuta contro il Barcellona Pep Guardiola. “Ho festeggiato persino di più il passaggio alla finale dopo aver eliminato il Barça di Pep rispetto alla vittoria per 2-0 contro il Bayern, già al Bernabéu. È stato tutto sensazionale, senza dubbio. Indimenticabile”. Una dichiarazione che restituisce il peso di quella doppia sfida, diventata uno dei simboli dell’Inter di Mourinho. Moratti ha ribadito anche la propria stima per il tecnico portoghese, oggi nuovamente alla guida del Real Madrid: “È uno dei migliori nel gestire magnificamente un gruppo”. E ancora: “La sua ostinazione per la vittoria è sempre riconoscibile. Grande personalità, determinazione. Il calcio è cambiato, è sempre più complicato e pieno di novità, ma Mourinho è lo stesso”. L’ex presidente ha poi aggiunto: “Mourinho è uno dei migliori preparati per gestire magnificamente un gruppo e trasmettergli una mentalità vincente. Non ho dubbi. Insisto, perché lo conosco. È il miglior allenatore che abbia mai avuto all’Inter. Sono molto legato a lui: quello che ha fatto qui in due anni è stato il massimo”. Nel corso dell’intervista Moratti è tornato anche sul mancato arrivo di Lionel Messi a Milano, uno dei grandi sogni di mercato della sua presidenza. “L’ho visto giocare in un Mondiale Under 17, quando ancora nessuno parlava di lui come di una stella mondiale. Ho capito subito che era speciale. Non solo per la qualità, ma anche per la fame e la voglia di vincere. Messi faceva già paura”. L’argentino era una delle sue grandi debolezze: “Sì, volevo prenderlo. In effetti, ho fatto in modo che lo chiamassero diverse volte, ma senza fare nulla di scorretto”. Moratti ha però riconosciuto il legame tra il giocatore e il Barcellona: “Sapevo che il Barça, il club che lo aveva aiutato a crescere, stava per fargli un nuovo contratto. Non volevo intromettermi”. Infine, l’ex presidente ha indicato Eric Cantona come il calciatore che avrebbe voluto maggiormente vedere con la maglia nerazzurra: “Un giocatore fantastico. Lui sì che è stato il grande sogno proibito”.

foto: sito Inter