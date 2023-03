Moratti su Conte: “È l’allenatore più adatto se devi vincere un campionato”

Durante l’intervista concessa al canale YouTube Inter69, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha così parlato del gruppo Suning: “La situazione del club rispecchia quella economica internazionale. Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Zhang, per quanto mi riguarda, ha messo tanti soldi nell’Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei. Aspetterei prima di giudicarlo male”.



Infine, su Antonio Conte: “Ritorno di Conte? Non ho parlato con Marotta, quindi non so dirlo. Se devi vincere un campionato, forse Conte è l’allenatore più adatto”.

Foto: Instagram Conte