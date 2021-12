Moratti: “Ronaldo il Fenomeno è il talento più grande che ho visto in Italia. Vi racconto come ho portato Zanetti all’Inter”

Massimo Moratti, attraverso un’intervista a Gazzetta.gr, ha raccontato alcuni retroscena della sua lunga esperienza da presidente dell’Inter: “Ronaldo il Fenomeno è il talento più grande che ho visto in Italia, non voglio confronti con altri talenti. Cristiano Ronaldo è un giocatore fantastico e un uomo perché impara e gli piace imparare tutto. È un grande atleta, un corpo fantastico. Il Fenomeno era un campione nato, pochi giocatori al mondo avevano queste capacità. Dobbiamo ringraziare Dio per questo. Peccato non aver preso Cantona, per un piccolo errore. Era per me il giocatore che poteva cambiare fin da subito l’Inter del mio mandato. Mi è piaciuto molto. Poi c’erano altri giocatori che mi piacevano e che non potevo comprare. E altri che volevo comprare e mi hanno consigliato di non farlo. Ma Cantona era onestamente quello che avrei voluto avere. All’epoca avevo anche Paul Ince. Se li avessi avuti entrambi…”. Su Zanetti: “Era un leader con cuore. In effetti è stata una mia scelta, nessuno ce lo ha suggerito. Ero seduto davanti alla Tv a guardare una partita dell’Argentina U23. Mi avevano mandato la videocassetta, ma per vedere un altro calciatore. Ma non me ne sono nemmeno accorto, perché Zanetti mi aveva incantato. Fantastico. Così ho ordinato di andare lì e comprare questo calciatore. Ci ha dato molto di più di quanto ci aspettassimo”.

FOTO: Sito Inter