Moratti: “Per l’Inter può essere l’occasione giusta. Battiamo il Real”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel giorno di Inter-Real Madrid ha rilasciato un’intervista a Leggo. Queste le sue parole: “Come vedo Inter-Real Madrid? Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’occasione giusta. Il Real ha alcune assenze, ma soprattutto l’Inter viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10′ del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la difesa. Parole di Conte e Lukaku? Dichiarazioni giuste da parte di un allenatore che vuole molto di più e di un giocatore che dice che non si può fare una fatica terribile per recuperare dopo essersi dimenticati di giocare il primo tempo. Parole intelligenti, per spronare la squadra a fare meglio. Eriksen? Ha grandi qualità, ma non è riuscito a inserirsi, o non sono stati in grado di inserirlo. Se la situazione rimarrà questa nel prossimo mese le strade potrebbero proprio separarsi, come ha lasciato intendere lo stesso Marotta. Il Milan merita il primo posto e può ambire allo scudetto. Ibra è un uomo e un giocatore eccezionale, i rossoneri devono sperare che stia fuori poco. La Juve credo resti la favorita. Mi sembra che Pirlo si stia adattando sempre di più al suo ruolo.”

Foto: Inter sito ufficiale