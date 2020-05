Moratti: “Non mi aspettavo le parole di Chiellini, dispiace anche per Balotelli”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 soffermandosi sulla questione Chiellini-Balotelli: “Sono situazioni da evitare. Mi è dispiaciuto, anche perché Chiellini mi è simpatico e so che è un ragazzo intelligente e per bene. L’idea che si sia sfogato così non me l’aspettavo. Mi spiace per un bravo ragazzo come Balotelli, che venga sempre trattato in questa maniera”.

Foto: Inter sito ufficiale