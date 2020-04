Moratti: “Messi all’Inter? Non è più un sogno proibito”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, l’ex-presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha affrontato diversi temi. “Finire la stagione? – ha esordito – Non ho capito se è un obbligo finire la stagione in corso compromettendo anche la prossima. Gravina ha parlato anche di settembre/ottobre e deve pensare a tutto. Questo momento sta cambiando tutto nel mondo, dobbiamo affidarci a nuove regole e si deve avere il coraggio di pensare solo a quelle e non alle vecchie. La Serie A a 21-22 squadre il prossimo anno sarebbe la strada giusta ma il campionato diventerebbe lunghissimo. Non so quanto riusciremo a mettere insieme i pezzi. La decisione deve essere presa con calma, forse oggi è anche presto per parlare di questo. Le squadre di Serie B hanno fatto il loro lavoro in questa stagione e devono essere tenute di conto.”

Poi, sull’Inter e la situazione Lautaro Martinez: “Lautaro è un bravissimo ragazzo, ci tiene alla sua carriera e lo fa vedere ogni giorno. Vedremo però se magari non sarà utilizzato proprio per arrivare a portare a casa uno come Messi. Oggi non penso che sia proibito, assolutamente. Non lo era neanche prima di questa disgrazia. Messi è fine contratto, servirebbe uno sforzo della società per portarlo a casa ma è fattibile. Le carte sono state sparigliate, adesso bisogna capire come si ripartirà. Vedremo delle cose abbastanza strane nei prossimi mesi”.

Foto: sito ufficiale FC Inter