Moratti: “Lo sfogo di Commisso? Situazioni strane, ma in passato noi sfidavamo un’altra cosa”

Massimo Moratti torna a parlare. L’ex presidente nerazzurro è intervenuto ai microfoni del portale passioneinter.com a pochi giorni dal derby contro il Milan: “L’Inter che stiamo vedendo è una squadra che non soltanto sta crescendo, anche come sicurezza, ma dà l’impressione di avere un grande potenziale. E questa è la cosa che conta di più e fa ben sperare. Poi sapendo che è in mano a Conte che sa veramente sviluppare le doti dei propri giocatori, penso che vedremo qualcosa di sempre migliore. Milan? E’ sempre difficile il derby, non sai mai poi emotivamente quale delle due squadre la saprà affrontare meglio. Non sarà facile: sulla carta dovremmo essere più forti noi, ma fare una previsione sul derby è una cosa davvero impossibile. Lo sfogo di Commisso? In passato però c’era però un’altra cosa contro di noi. In questo caso penso che sia più leggera. Quindi immagino che Commisso si sia arrabbiato perché è arrivato mettendo un sacco di soldi dall’estero e si ritrova con delle situazioni un po’ strane da affrontare, ma son molto meno strane di quelle che capitavano a noi”, ha chiuso Moratti.

Foto: sportitalia