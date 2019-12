Moratti: “L’Inter non ha necessità di fare mercato. Scudetto? Giusto crederci”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale. Queste le sue parole: “Champions? Era un girone difficile e con tante insidie. Mercato? Credo che una squadra ci sia già, poi valuterà l’allenatore se avrà bisogno di qualche aiuto. A gennaio tornano anche tutti gli infortunati: l’Inter è messa bene, non ha necessità di fare mercato. Se si può credere allo scudetto? Certo, come no!”, ha chiuso Moratti.

