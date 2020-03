Moratti: “L’Inter del Triplete fece un miracolo, ringrazio ancora Mourinho. Milito uomo dei record”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando il Triplete del 2010: “Io credo che tutti abbiamo cercato di dare il massimo per raggiungere obiettivi che è stato un miracolo raggiungere. Ed è bellissimo che Cambiasso e Milito, rivedendo le loro gesta, abbiano dato in giro tanta felicità che in questo momento serve”.

La finale di Madrid?

“Non posso fare altro che ringraziare questi ragazzi. Devo essere sincero, la mia parola ‘miracolo’ non era nel senso che fosse una cosa che noi non potevamo raggiungere ma perchè era talmente bello che è stato un ‘miracolo’. La squadra è stata composta da persone eccezionali. Io parlo anche dei quattro, cinque anni precedenti ma nel 2010 è stata proprio la perfezione. Dobbiamo ringraziare Mourinho per la fiducia che ha saputo dare a tutti. Quando siamo arrivati a Madrid, noi siamo entrati in quello stadio pensando di aver vinto, cosa impossibile in una finale. Forse anche perchè avevamo sofferto così tanto contro il Barcellona che desideravamo avere una giornata più tranquilla. Rivedendo la partita è stata difficilissima. Tornando a Milito, uno che in tre partite ti fa vincere campionato, Coppa Italia e Champions League segnando solo lui è una specie di record mondiale”.

Chi l’ha tranquillizzata prima della gara di Madrid?

“Lo dico sinceramente che non ero agitato. In quei momenti stai ad analizzare tutto se hai sbagliato qualcosa e dove devi intervenire. Il mio dovere era di essere presente e se ci fosse qualcosa su cui intervenire. Fortunatamente tutto era ben fatto e loro hanno affrontato tutto il percorso che hanno fatto con una professionalità eccezionale”.

Foto: Inter sito ufficiale