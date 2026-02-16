Moratti: “La Juve che fa la vittima? Il mondo si è capovolto”

16/02/2026 | 11:24:43

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto a ‘Radio Anch’io Sport’ commentando le polemiche sull’espulsione di Kalulu nello scorso derby d’Italia.

Queste le sue parole: “John Elkann ha telefonato a Gabriele Gravina? I tempi sono cambiati, ora la Juve si lamenta e fa la vittima. Mi sembra abbiano esagerato un po’ con le proteste come se la Juve fosse vittima terribile del calcio italiano, mentre la storia del calcio italiano non la ricorda così. Mi vengono in mente vecchie storie”.

Moratti ha invece difeso Bastoni: “Le simulazioni infastidiscono, anche quelle di chi prende un colpo sul petto e finge di averlo ricevuto in faccia. La simulazione di Bastoni è una simulazione entusiasta, ha fatto un salto incredibile dopo l’allungamento del braccio da parte dell’avversario. Questo ha messo in condizione Bastoni di approfittare della situazione. Diciamo che il ragazzo si è entusiasmato di avere questa possibilità che si è risolta in un’ingiustizia, Kalulu non aveva fatto un fallo grave”.

Infine secondo Moratti il difensore dell’Inter non merita l’esclusione dalla Nazionale: “Bastoni ora è in mezzo a una bufera, povero ragazzo. Penso che Gattuso possa fare a meno di castigarlo. Per Bastoni è già un castigo l’attacco che, giusto o ingiusto, sta subendo da parte di tutti. Bastoni ha sbagliato, non mi sembra valga la pena che ci si metta anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima”.

Foto: sito Inter