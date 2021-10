Moratti: “Il rigore alla fine ha rovinato la partita. Una decisione che ferisce i sentimenti di chi va a allo stadio”

Ai microfoni di Radio Rai, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della gara di ieri tra Inter e Juventus e delle polemiche scaturite per il rigore assegnato alla fine ai bianconeri.

Queste le sue parole: “Non so se definirlo un rigorino, certamente questa situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Non mi è parso che dopo sette minuti ci fosse una scoperta incredibile da sovvertire una situazione. Mi pare una decisione che ferisce i sentimenti di chi va a vedere partite di questo livello. Di principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche se a volte non succede, penso ai rossi in Bologna-Milan, in cui ci sono picchi di severità improvvisa. Il rigore ha cambiato la partita e non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente”.

Sulla squadra: “Ieri il primo tempo è stata una magnifica Inter e la Juve di contro molto deludente. Se vanno avanti così il derby diventa una partita bellissima, vincerla diventerebbe davvero importante”.

Foto: Twitter Inter