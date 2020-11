Moratti: “Ibra è sempre decisivo. Il tempo non l’ha scalfito”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato di Napoli-Milan e del suo protagonista, Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Zlatan sta facendo delle cose egregie con la maglia del Milan. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse. Il tempo non lo ha scalfito, anzi, sta facendo vedere cose di livello assoluto. Con il tempo ha imparato anche a gestirsi”.

Su Lukaku: “Lukaku per me è una sorpresa. Non pensavo che potesse fare così bene. Il belga è un calciatore molto umile. Io avrei voluto un calciatore del Napoli nella mia Inter. Uno come Lorenzo Insigne sarebbe servito anche ai nerazzurri. Io lo avrei preso molto volentieri”.

Foto: Sito uff. Inter