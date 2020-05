Moratti: “Haaland e Tonali? Noi abbiamo già Lukaku e Sensi”

Intervistato da Politica nel Pallone su GR Parlamento, l’ex-presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della proprietà nerazzurra e ha commentato alcune voci di mercato: “La volontà della famiglia Zhang è quella di far tornare l’Inter a vincere. Non penso che il Coronavirus cambierà il progetto che hanno iniziato. Hanno un potenziale enorme e tanta voglia di fare bene. Siamo in buone mani. Lautaro? Dipende dalla sua volontà, leggo che il Barça gli starebbe facendo delle offerte esorbitanti a cui è difficile dire di no. Haaland? Verrebbe voglia di prenderlo, e ancora deve esprimere il suo potenziale al 100%. Ma noi abbiamo già Lukaku. Tonali? Mi piace, ma abbiamo già Sensi che è molto forte. Suggerì a Thohir di prendere Dybala. E’ un giocatore che mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente. Messi è il sogno a occhi aperti di tutti. Ancora oggi resta il più forte al mondo ma non si muove da Barcellona. Messi è stato un sogno di mercato mai realizzato non solo da me ma da tutti. Lo scoprii vedendolo giocare al mondiale Under 20 e mi informai su di lui ma non provai a prenderlo perché mi sembrava una vigliaccata nei confronti del Barcellona.”