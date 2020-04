Moratti: “Da Ibra il primo sms dopo la vittoria in Champions. Ecco cosa mi scrisse”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ a dieci anni dalla storica sfida del Camp Nou contro il Barcellona, semifinale di ritorno della Champions: “Quella sera non abbiamo avuto la presunzione, ma abbiamo capito che avremmo vinto la Champions League – le parole di Moratti -. Conoscendo Mourinho avevo la sicurezza che lui conosceva bene il Bayern. Per noi la cosa più dura è stato superare il Barcellona. Lo scambio Ibra-Eto’o? Era un caso voluto, essendo uno scambio di giocatori. Ibrahimovic si è sempre comportato molto bene. Il primo sms quando abbiamo vinto la Champions fu proprio di Ibra. Mi scrisse un messaggio di congratulazioni, anche se immagino che per lui non fosse semplicissimo. Ci è andata bene, Eto’o ha reso molto di più di quanto ci aspettassimo”.

