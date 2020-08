Moratti: “Le capacità di Conte non sono in discussione. Messi? Credo che la società ci abbia provato”

Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di AS per parlare di Inter, Conte e Messi: “L’Inter era arrivata molto bene all’evento decisivo, giocando sempre più in sicurezza e battendo avversari molto difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee. Questo, nel calcio, fa la differenza. Le capacità di Conte non sono in discussione, ha fatto molto bene e ha ottenuto ottimi risultati. Credo che la società abbia provato ad ingaggiare Messi. Ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino sul Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa”.

Foto: Zimbio