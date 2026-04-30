Moratti: “Caso arbitri? Nessun paragone con calciopoli, a confronto è una cretinata. Lì c’era un’associazione criminale”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato del caso Rocchi ai microfoni di Napolinetwork: “Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calcipoli”.

Nessun paragone con 20 anni fa: “Non avevo questo concetto. Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juve dall’altra parte. Immaginavo comunque fosse una professione difficile. E quindi non parlavo con loro. Ho visto interviste a De Santis e Moggi che sono stati condannati a Calciopoli: è incredibile che si chieda a queste persone il parere sulla vicenda. Questa è una cretinata a confronto”.

Soluzioni per arginare dubbi: “Sì certo. Qualsiasi soluzione che rende estranee le società è auspicabile. Non vedo comunque trucchi, vedendo le partite non mi sembra qualcosa di squilibrato. L’Inter non ha avuto aiuti né quando ha vinto né quando ha perso. Poi ci sono gli errori arbitrali che sono gravi, ma sono cose che accadono sempre”.

Foto: sito Inter