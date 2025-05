Moratti applaude l’Inter: “Squadra eroica. In finale servirà la stessa determinazione vista con il Barcellona”

07/05/2025 | 15:29:49

L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha commentato a Sportmediaset l’impresa dei nerazzurri, capaci di eliminare il Barcellona e raggiungere la finale di Champions League: “La finale? Qualunque squadra sia, dobbiamo affrontarla con la stessa determinazione e la stessa lucidità che abbiamo avuto ieri sera”. Sulla doppia sfida con i catalani: “È stata emozionante sotto tutti i punti di vista, abbiamo vissuto tutti i tipi di sentimenti perché sembrava avessimo perso e poi eroicamente c’è stato quel gol del pareggio. Sono state due battaglie, diverse come risultato dal 2010, come punteggio e come situazioni” ha ammesso Moratti.

FOTO: Sito Inter