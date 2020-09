Morata, UNICA alternativa credibile a Dzeko. Intanto, Edin e Milik prigionieri

Alvaro Morata si avvicina sempre più sensibilmente alla Juve. Prestito oneroso da 10 milioni, altri 45 per il diritto di riscatto. L’unica alternativa credibile a Dzeko: l’anticipazione di Deportes Cuatro conferma quanto vi avevamo raccontato tra il 10 (il nome di Morata fu accostato da Sportitalia per la prima volta ai bianconeri) e il 26 agosto. A conferma che la Juve non era pronta a chiudere per Giroud, come ci avevano fatto credere, neanche per Lacazette e Cavani, nomi in libertà e senza senso uno dietro l’altro. I nomi erano due, al netto della suggestione Suarez che è andata a sbattere sulla vicenda passaporto: Dzeko e Morata, con la possibilità di prendere Kean come quarta punta. Certo, è un po’ strano che, prendendo Morata, la Juve liberi un’autostrada all’Atletico in direzione Suarez, ma avremo tempo e modo di approfondire. Intanto, Dzeko vive ore difficili: aveva scelto la Juve, era andato a Verona chiedendo di non giocare, ora – in assenza di novità nella prossime ore – deve riconsiderare la Roma che aveva deciso di salutare. E Milik è sempre più prigioniero del Napoli, degli stipendi da lasciare dopo il contenzioso, della Roma che lo ha aspettato. E di una situazione che tra poco mesi lo porterà a essere libero da impegni contrattuali. Una baraonda. In giornata era previsto un nuovo summit con i suoi agenti per trovare una soluzione. Intanto, la Juve corre velocemente verso Morata, UNICA alternativa credibile a Dzeko. Aspettando eventuali, altri, sviluppi nel corso della giornata.

Foto: Mundo Deportivo