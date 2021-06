Morata sul suo futuro: “Giocherò dove mi vorranno di più. Sarebbe bello essere allenato da Simeone”

Alvaro Morata ha parlato a ‘Radio Onda Cero’ affrontando il tema del suo futuro con Juventus e Atletico Madrid nel suo destino. L’attaccante spagnolo però, non si è voluto sbilanciare: “Non so cosa accadrà. Sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone ma non è che devo scegliere, potessi dire due squadre direi Atletico e Juventus. Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più”.

Foto: Twitter Juve