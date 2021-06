Morata, sotto la gestione Allegri ha sempre fatto bene: i numeri

La Juventus, nella giornata di ieri, ha ufficializzato la permanenza di Alvaro Morata in bianconero. La punta spagnola vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2022, a seguito del prolungamento del prestito con l’Atletico Madrid. Un primo tassello importante per la nuova squadra che ha in mente Massimiliano Allegri. Sotto la sua gestione in bianconero, Morata ha sempre fatto delle ottime stagioni: dal 2014 al 2016, periodo nel quale entrambi si sono incrociati, l’ex Real è sceso in campo 93 volte, realizzando 27 gol e 19 assist, in tutte le competizioni in cui la Juve ha giocato. In una recente intervista, Allegri rivelò. “Lui le partite secche le decide. Noi andiamo in finale nel 2015 perché lui fa il gol col Real e poi in finale. È micidiale nelle gare secche”. Grandi attestati di stima che dimostrano quanto Max punti sul giocatore.

FOTO: Twitter Juve