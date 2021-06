Morata: “Sono il primo a fare autocritica. La cosa buona è che ho un’altra opportunità”

Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Sulla fiducia concessagli dal ct Luis Enrique l’attaccante ha detto: “Lo apprezzo e darò tutto quello che ho”.

Sui fischi ricevuti dai tifosi al momento del cambio contro la Svezia: “Chi mi conosce sa cosa significhi per me essere in Nazionale. Quel che dico è: sosteneteci, dobbiamo vincere. Se mi fischiano non succede nulla, ci sono cose che a volte non si comprendono. Io sono il primo a fare autocritrica e quando sbaglio non prendo sonno. La cosa buona è che ho un’altra opportunità e ne avrò sicuramente altre. Sono più motivato che mai”.