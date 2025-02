Morata: “Sono andato al Milan per Fonseca, ma in pochi mesi è cambiato il progetto”

Non è passato ormai molto dall’addio di Alvaro Morata dal Milan. Una separazione che ha fatto discutere tanto, soprattutto perché arrivata nel mese di gennaio, e che ha portato alla corte rossonera Gimenez. A parlarne, durante un’intervista rilasciata a Marca, è stato l’attaccante spagnolo. Queste le sue parole: “Addio dal Milan? Circostanze del calcio, alla fine ognuno deve pensare e se stesso. Parlare è facile, ma alla fine se tutto andrà bene il prossimo anno giocherò la Champions e questa è una cosa molto importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa non semplice. Sono andato al Milan per il mister Fonseca, che mi ha dimostrato di volermi davvero, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa è divenuto un’altra. E quindi non mi sentivo più a mio agio, io ero andato lì per stare con Fonseca. Il Milan comunque rimane un grandissimo club, con gente vicina e pieno di storia”.

FOTO: X Galatasaray