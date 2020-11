Morata show: 6 gol (4 in Champions) in 7 partite, media da urlo

Alvaro Morata si è preso la Juve in un baleno: 6 gol in 7 partite, due doppiette in Champions sulla pelle di Dinamo Kiev e Ferencvaros, un rendimento da urlo. Senza il Var e una questione di centimetri o di millimetri, il suo bottino sarebbe stato ancora più importante. Ma non ci sono dubbi sul fatto che il suo inserimento sia stato straordinario, come se non fosse andato mai via dalla Juve. E a questo punto sarà difficile, molto difficile, farlo partire dalla panchina, malgrado il ritorno a pieno regime di Dybala. Già, questo Morata è completamente dentro la Juve con un gran profitto.

Foto: Twitter Juventus